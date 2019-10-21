Суд назначил 23-летней девушке пожизненный срок за убийство

Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)

В Чернигове суд назначил пожизненный срок лишения свободы 23-летней девушке за убийство двух человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области со ссылкой на решение коллегии Деснянского райсуда города.

Сообщается, что убийство было совершено в ночь на 27 апреля 2018 года - в многоэтажке были найдены тела супругов. По подозрению в убийстве задержали их племянницу. Расследованием установлено, что, будучи в нетрезвом состоянии, девушка убила своих родственников ножом. Экспертизы показали, что потерпевшие вдвоем получили свыше 70 ножевых ударов и скончались от кровопотери.

До вступления пожизненного приговора в законную силу обвиняемая будет находиться под стражей.

Как сообщалось, мужчине дали пожизненное за убийство двух человек.



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