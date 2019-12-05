Смерть подростка в Прилуках: появились результаты экспертизы

Денис Чаленко (фото -скриншот видео)

14-летний Денис Чаленко, тело которого нашли мертвым на железнодорожных путях в Прилуках, умер вследствие открытой черепно-мозговой травмы и повреждения головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе уже есть результаты судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась в Киеве.

"Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга. Что ключевое: на теле погибшего нет ли повреждений, которые нанесли руками или ногами, или травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижимании поезда. Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута", - подчеркнул он.

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Провели 21 осмотр места происшествия и по их результатам назначили 37 судебных экспертиз, допросили почти 460 человек

Согласно заключению судебного эксперта, при вскрытии печени и почек погибшего обнаружили 0,74 промилле алкоголя, а в крови умершего - кофеин. Во время допроса эксперта будет выяснено, каким образом это вещество попало в организм: в результате потребления кофе или энергетических напитков.

Одна из судебных экспертиз опровергает под ногтями мальчика найдено эпителий и ДНК другого лица.

"В производстве запланировано проведение еще нескольких экспертиз, в том числе комплексной и комиссионной судебно-медицинской, медико-криминалистической и медико-психолого-психиатрической экспертиз. Также мы ждем от родственников погибшего домашний компьютер мальчика - эта техника нам нужна для проведения соответствующих следственных действий", - уточнил Цуцкиридзе.