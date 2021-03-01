Снабжали кафе и магазины. В Харькове раскрыли подпольный алко-цех: фото

В Харькове обнаружили подпольный цех по производству алкоголя – там якобы занимались производством и сбытом контрафактной алкогольной продукции в крупных объемах, сообщил в Facebook пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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По данным следствия, группа мужчин переоборудовали складские помещения в центре города в алко-цех и наладили производство "напитков" путем смешивания технической воды с этиловым спиртом. Готовую смесь разливали в пластиковые емкости и стеклянную тару, запечатывали акцизными марками, а после предположительно развозили по кафе и магазинам.

В процессе обысков было изъято 309 пластиковых емкостей, 22 451 бутылка объемом 16,4 тонны готовой продукции. Сейчас двум "производителям" сообщили о подозрении в незаконном изготовлении подакцизных товаров, направлены ходатайства в суд об избрании меры пресечения.

В апреле 2020 года СБУ раскрыла производство контрафактных сигарет на 100 млн грн – видео.

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Дарья Мостовая

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