СБУ раскрыла производство контрафактных сигарет на 100 млн грн - видео

Фото: пресс-служба СБУ

В процессе досудебного расследования Служба безопасности Украины раскрыла деятельность группы лиц, которые, по версии следствия, организовали незаконное производство подакцизных товаров - табачной продукции. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Вся продукция после ее производства продавалась на территории Украины, а также контрабандой поставлялась за границу, говорится в сообщении. Сигареты производились под именем популярных мировых брендов, часть товара участники группы якобы планировали продавать в странах Европейского Союза.

При обыске на производстве и складах правоохранители нашли более 12 000 коробов с почти 6 млн пачек контрафактных сигарет на общую сумму около 97, 2 млн грн.

Сейчас в отношении участников группы продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция, предусмотренная первой статьей - пять лет лишения свободы, второй - шесть.

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29 января 2020 года Кабмин утвердил план борьбы с незаконным оборотом и производством табачных изделий.

20 февраля сообщалось, что у почетного консула нашли контрабандные сигареты - видео.

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