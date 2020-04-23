В Херсонской области "кустарно" изготавливали некачественные антисептики: видео

Фото: пресс-служба СБУ

В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали работу подпольного цеха по производству контрафактных антисептиков. Дезинфицирующие средства изготавливались "кустарным способом" и имели сомнительное качество. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Товар изготавливался в цеху, оборудованном на территории одного из частных предприятий Новотроицка. В дальнейшем готовые антисептические средства под видом отечественных торговых марок продавались по всей территории Украины.

При проведении следственных действий оперативники нашли почти восемь тонн фальсифицированных антисептических растворов, оборудование для их изготовления, пластиковые емкости и готовые этикетки. Продукция была отправлена на экспертизу.

Сейчас по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК) открыто уголовное дело, продолжаются следственные действия. Виновные могут заплатить до 170 000 грн штрафа с последующей конфискацией и уничтожением товара.

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