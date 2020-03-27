СБУ изъяла фальшивые тесты на коронавирус: их завозили контрабандой

Фото: пресс-центр СБУ

Сегодня, 27 марта, сотрудники Службы безопасности разоблачили поставщиков, которые незаконно провозили из Турции на территорию Украины некачественные онкопрепараты и поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавируса. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Контрабанду транспортировали в контейнерах с одеждой, из-за чего не соблюдалась температура хранения лекарств.

По словам оперативников, препараты и тесты реализовывались без разрешительных документов через интернет и напрямую клиентам. Вся продукция хранилась в антисанитарных условиях в одном из подвалов Киева.

Общая стоимость изъятой партии товара составила почти 1 млн грн.

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21 марта СБУ пресекла масштабную схему поставок военной продукции в Россию.

23 марта на Волыни пытались незаконно вывезти партию медицинских халатов в ЕС.

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