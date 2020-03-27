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СБУ изъяла фальшивые тесты на коронавирус: их завозили контрабандой

СБУ изъяла фальшивые тесты на коронавирус: их завозили контрабандой - Фото
Фото: пресс-центр СБУ
27.03.2020, 17:15

Контрабандисты поставляли в Украину несертифицированные лекарства и поддельные тесты

Сегодня, 27 марта, сотрудники Службы безопасности разоблачили поставщиков, которые незаконно провозили из Турции на территорию Украины некачественные онкопрепараты и поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавируса. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Контрабанду транспортировали в контейнерах с одеждой, из-за чего не соблюдалась температура хранения лекарств.

По словам оперативников, препараты и тесты реализовывались без разрешительных документов через интернет и напрямую клиентам. Вся продукция хранилась в антисанитарных условиях в одном из подвалов Киева.

Общая стоимость изъятой партии товара составила почти 1 млн грн.

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