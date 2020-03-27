СБУ изъяла фальшивые тесты на коронавирус: их завозили контрабандой

Сегодня, 27 марта, сотрудники Службы безопасности разоблачили поставщиков, которые незаконно провозили из Турции на территорию Украины некачественные онкопрепараты и поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавируса. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Контрабанду транспортировали в контейнерах с одеждой, из-за чего не соблюдалась температура хранения лекарств.
По словам оперативников, препараты и тесты реализовывались без разрешительных документов через интернет и напрямую клиентам. Вся продукция хранилась в антисанитарных условиях в одном из подвалов Киева.
Общая стоимость изъятой партии товара составила почти 1 млн грн.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Читайте также: Украинские фармацевтики скоро выпустят 2 млн тест-систем для диагностики коронавируса