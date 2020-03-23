СБУ предотвратила вывоз в Евросоюз партии спецодежды для медиков

Служба безопасности Украины предупредила вывоз с территории страны почти 40 000 медицинских халатов: правительство ранее запретило их продавать за границу. Об этом пишет СБУ у себя в Telegram.
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На таможенном посту "Ягодин" в Волынской области в грузовике обнаружили масштабную партию медицинских нетканых халатов. Грузовик направлялся в одну из стран Евросоюза. Стоимость партии составляла почти 42 000 евро.
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