СБУ предотвратила вывоз в Евросоюз партии спецодежды для медиков

Фото: LIGA.net

Служба безопасности Украины предупредила вывоз с территории страны почти 40 000 медицинских халатов: правительство ранее запретило их продавать за границу. Об этом пишет СБУ у себя в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На таможенном посту "Ягодин" в Волынской области в грузовике обнаружили масштабную партию медицинских нетканых халатов. Грузовик направлялся в одну из стран Евросоюза. Стоимость партии составляла почти 42 000 евро.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

23 марта САП открыла уголовное дело против Кабмина Гончарука по вывозу масок.

Сегодня столица получила 170 тысяч масок, ждут еще 100 тысяч.

Читайте также: СБУ пресекла схему поставок военной продукции для авиатехники в Россию