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СБУ предотвратила вывоз в Евросоюз партии спецодежды для медиков

СБУ предотвратила вывоз в Евросоюз партии спецодежды для медиков - Фото
Фото: LIGA.net
23.03.2020, 13:09

На Волыни пытались незаконно вывезти почти 40 000 медицинских халатов

Служба безопасности Украины предупредила вывоз с территории страны почти 40 000 медицинских халатов: правительство ранее запретило их продавать за границу. Об этом пишет СБУ у себя в Telegram.

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На таможенном посту "Ягодин" в Волынской области в грузовике обнаружили масштабную партию медицинских нетканых халатов. Грузовик направлялся в одну из стран Евросоюза. Стоимость партии составляла почти 42 000 евро.

https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/7330#.kwjGaVVr.dpbs

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