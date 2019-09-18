Соберите $52 млн для Донбасса. В ООН призвали помочь Украине

Штаб-квартира ООН в Женеве (Фото - pixabay)

Организация объединенных наций обратилась к донорам с призывом собрать $52 млн до начала зимы для обеспечения гуманитарных потребностей в Донбассе. Об этом рассказал спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

"ООН и наши гуманитарные партнеры срочно призывают найти $52 млн. Необходимо обеспечить наиболее острые и срочные гуманитарные нужды с приближением зимы, когда температура снизится до отметок от -15 до -20 по Цельсию", - заявил он.

По словам Дюжаррика, $16 млн будут потрачены на срочное разминирование территорий. Он предупреждает, что необходимо успеть извлечь как можно больше мин до того, как выпадет снег.

Согласно данным ООН, на подконтрольных Украине территориях, которые загрязнены минами, проживают около 2 миллионов человек.

Другая часть денег, сообщил представитель генсека ООН, будет предоставлена для помощи людям, которые живут в пятикилометровой зоне от линии столкновения, а также для развития в этом районе системы медицинских услуг.

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