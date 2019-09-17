ООН рекомендует Раде принять закон о нацменьшинствах

Матильда Богнер (фото - un.org.ua)

В Организации Объединенных Наций рекомендуют Украине принять закон о национальных меньшинствах и коренных народах. Об этом на брифинге сообщила Матильда Богнер, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

"Мы призываем Кабинет министров Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов", - озвучила позицию ООН.

Богнер отметила, что рекомендация связана с принятым в апреле языковым законом. По ее словам, принятие закона якобы "должно защитить права меньшинств, обеспечить свободу выражения взглядов и сбалансировать межнациональную ситуацию в целом".

В мае Россия инициировала рассмотрение закона Украины о госязыке на заседании Совбеза ООН . Так вопрос отказались.

вопрос отказались. В июле РФ вновь инициировала рассмотрение языкового закона, но члены СБ ООН потребовали от РФ освободить пленных моряков и прекратить финансировать боевиков в Донбассе.

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