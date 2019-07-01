Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.07.2019, 22:40

Россия снова созывает Совбез ООН из-за языкового закона Украины

Россия снова созывает Совбез ООН из-за языкового закона Украины - Фото
Фото: EPA

Формальным поводом для РФ стало вступление закона в силу

Повторное заседание Совета безопасности ООН, по обращению делегации РФ, по поводу украинского языкового закона предварительно запланировано на 16 июля. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Делегация РФ повторно обратилась насчет обсуждения украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировали на 16 июля", - сообщил Николенко.

Дипломат напомнил, что 20 мая российская сторона уже пыталась созвать заседание в день инаугурации президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу.

"Скоро нас ждет второй акт театра абсурда в Совете безопасности ООН... Все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине", - пояснил он.

Николенко напомнил, что украинская делегация неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом Украины, к которому Совбез ООН не имеет отношения.

"Со своей стороны, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы поднять насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы в Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17", - подытожил Николенко.

20 мая члены Совбеза ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ по поводу украинского языкового закона.

Отправить:
Распечатать:
Теги: совбез оон, языковой закон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 