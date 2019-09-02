Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Лавров собрался "решать языковую проблему" в Украине через ООН

Лавров собрался "решать языковую проблему" в Украине через ООН - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)
02.09.2019, 15:12

Страна-оккупант выдвинула свою кандидатуру на избрание в Совет по правам человека ООН

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что его дипломаты "будут бороться против дискриминации русского языка" в Украине, используя механизмы ООН. Об этом он заявил, выступая в МГИМО по случаю начала учебного года, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия будет председательствовать в Совбезе ООН месяц - до октября.

Лавров сообщил, что РФ выдвинула свою кандидатуру на избрание в Совет по правам человека ООН на период 2021-2023 годов. С помощью этого органа он собирается "решить языковую проблему" в Украине, которую считает срочной.

Читайте также: США в Совбезе ООН отреагировали на взрыв ракеты в России

Лавров также добавил, что РФ будет поднимать вопрос языка в Украине и на других международных площадках: в Совете Европы и ОБСЕ.

Читайте также: Волкер о миротворцах ООН: Важный вариант для прекращения войны

 

 

 

Напишите нам
языковой закон ООН МИД Сергей Лавров Совет безопасности совбез Совет по правам человека
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 