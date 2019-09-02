Лавров собрался "решать языковую проблему" в Украине через ООН

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что его дипломаты "будут бороться против дискриминации русского языка" в Украине, используя механизмы ООН. Об этом он заявил, выступая в МГИМО по случаю начала учебного года, передает пропагандистское агентство ТАСС.
Ранее стало известно, что Россия будет председательствовать в Совбезе ООН месяц - до октября.
Лавров сообщил, что РФ выдвинула свою кандидатуру на избрание в Совет по правам человека ООН на период 2021-2023 годов. С помощью этого органа он собирается "решить языковую проблему" в Украине, которую считает срочной.
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Лавров также добавил, что РФ будет поднимать вопрос языка в Украине и на других международных площадках: в Совете Европы и ОБСЕ.
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