Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что его дипломаты "будут бороться против дискриминации русского языка" в Украине, используя механизмы ООН. Об этом он заявил, выступая в МГИМО по случаю начала учебного года, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия будет председательствовать в Совбезе ООН месяц - до октября.

Лавров сообщил, что РФ выдвинула свою кандидатуру на избрание в Совет по правам человека ООН на период 2021-2023 годов. С помощью этого органа он собирается "решить языковую проблему" в Украине, которую считает срочной.

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Лавров также добавил, что РФ будет поднимать вопрос языка в Украине и на других международных площадках: в Совете Европы и ОБСЕ.

В мае Россия инициировала рассмотрение закона Украины о государственном языке на заседании Совбеза ООН . Так вопрос отказались.

вопрос отказались. В июле РФ вновь инициировала рассмотрение языкового закона, но члены СБ ООН потребовали от РФ освободить пленных моряков и прекратить финансировать боевиков в Донбассе.

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