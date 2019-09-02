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Россия возглавила Совет безопасности ООН

Россия возглавила Совет безопасности ООН - Фото
Совбез ООН (фото - ЕРА)
02.09.2019, 06:24

Председательство РФ продлится до октября

Делегация России на месяц возглавила Совет безопасности ООН. Об этом сообщает официальный Twitter организации.

"На сентябрь месяц председательство в Совете безопасности переходит к делегации РФ", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию, размещенному на сайте Совета, в октябре главенствовать будет ЮАР, в ноябре – Великобритания, а в декабре - США.

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Справка. Совет безопасности ООН – постоянно действующий орган ООН, на который возложены функции по поддержанию международного мира и безопасности. В его состав входят пять постоянных членов (РФ, США, Великобритания, Франция, Китай) и 10 непостоянных (избираются Генеральной ассамблеей ООН по пять членов сроком на два года).  

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