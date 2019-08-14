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Британия в ООН заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму

Британия в ООН заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму - Фото
Карен Пирс (фото - EPA)
14.08.2019, 08:11

Постпред Великобритании в ООН выступила с докладом на заседании Совбеза

Жители временно оккупированного Крыма с украинским гражданством лишены доступа к базовым услугам. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН Карен Пирс, сообщает пресс-служба британского МИД.

Пирс назвала несколько регионов мира, где, по ее мнению, отмечается катастрофическая ситуация с соблюдением гуманитарного права

"В Крыму гражданам Украины отказывают в доступе к базовым услугам, поскольку они не намерены менять свое гражданство, вопреки международному гуманитарному праву", - отметила Пирс.

В докладе на заседании Совбеза ООН Пирс напомнила о критической гуманитарной ситуации в Сирии, Южном Судане, Мали, регионе Сахеля в Африке.

Она также подчеркнула, что самые грубые были зафиксированы в Сирии, где "местным жителям пришлось столкнуться с вынужденным голодом".

"Они подвергались произвольному задержанию, были изгнаны из своих домов в Алеппо и других местах. Против них было применено оружие массового уничтожения в Алеппо и в Восточной Гуте, что было подтверждено независимыми органами", - подчеркнула дипломат.

  • Ранее, в 2016 году, в Крыму так называемый суд российских оккупантов признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.
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ущемление прав ООН Крым британия Карен Пирс
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