США в Совбезе ООН отреагировали на взрыв ракеты в России

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И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн во время экстренного заседания Совбеза ООН 22 августа потребовал от Москвы раскрыть информацию о "загадочном" взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области. Об этом сообщает Голос Америки.

"Что именно случилось в России 8 августа? Почему произошел взрыв? О какой “cистеме” идет речь, и с какой целью эта "cистема" была произведена?" - спросил представитель США.

Экстренное заседание в Совете безопасности ООН, созванное в четверг по инициативе Москвы и Пекина в связи с испытанием американской ракеты, завершилось безрезультатно, уточняет Associated Press.

Представители России и США обвинили друг друга в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Москва также предупредила об опасности новой гонки вооружений.

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