Спасатели ликвидировали семь пожаров в Черниговской области - фото

По словам спасателей, виной всему стала неаккуратность в обращении с огнем и несоблюдение простых правил пожарной безопасности

За прошедшие сутки спасатели ликвидировали семь пожаров в Черниговской области, причиной которых стало пренебрежение правилами пожарной безопасности и неаккуратное обращение с огнем, сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Черниговской области.

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Три пожара возникли в жилом секторе, один на природе, один в транспорте, а остальные - при иных обстоятельствах. Пострадало личное имущество местных жителей, а также полностью выгорел легковой автомобиль.

Всего с начала года в Черниговской области произошло 1824 пожара, большая часть которых случилась на природе. Вследствие этих пожаров погибли 56 человек, еще 21 получил травмы.

13 июля произошел пожар на фабрике в Черновцах - огонь охватил 2000 квадратных метров: видео.

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Дарья Мостовая

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