В Черновцах пожар на фабрике. Огонь охватил 2000 квадратных метров - фото, видео

В Черновцах произошел масштабный пожар. Загорелись третий и четвертый этажи предприятия по изготовлению обуви и резиновых изделий. Об этом информируют на сайте ГСЧС.

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К тушению пожара привлечены 49 спасателей и 16 единиц техники.

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Местное издание Чернiвцi.online вело прямую трансляцию с места масштабного пожара. На видео видно, что огонь перекинулся и на нижние этажи.

Пока нет информации о причинах и обстоятельствах возникновения пожара. Тушение - продолжается. Предварительно жертв и пострадавших нет. В 16:31 пожар был локализован.