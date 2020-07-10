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Как сейчас выглядит Луганская область после масштабных пожаров - фото, видео

10.07.2020, 10:12
Как сейчас выглядит Луганская область после масштабных пожаров - фото, видео - Фото
Село Смоляниново после пожаров (Фото: Восток- СОС)

Спасатели четвертый день борются с огнем в Луганской области. Население и экосистема испытали очень серьезные последствия

В Луганской области пожар, возникший 7 июля, разрушил десятки домов и уничтожил тысячи гектаров леса. Фото последствий опубликовали на сайте ГСЧС.

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Вечером 8 июля пожар удалось потушить в селе Смоляниново. К ликвидации пожара привлекли авиацию. 9 июля спасатели локализовали пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района.

По состоянию на утро 10 июля открытого горения не наблюдается, но есть очаги тления древесины в пределах контролируемого периметра 23, 25, 115 квартала Боровского и Ахтырского лесничества.

К тушению привлечены 1 169 человек и 228 единиц техники, также два самолета АН-32П.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет. "Полицейские продолжают осмотр мест происшествия, чтобы определить объем убытков", – сказал Аваков.

Первый заместитель министра Сергей Яровой подчеркнул, что спасатели не могут в полном объеме применять технику, в частности авиацию, так как находятся недалеко от зоны проведения операции объединенных сил.

Спасатели напоминают, что возгорание произошло 6 июля возле села Осколоновка и за сильного порывистого ветра переменных направлений  (до 20 м/с) распространилась на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

  • 7 июля сообщалось, что в Новоайдарском районе Луганской области горят леса. 
  • По уточненным данным, погибли пять человек, 34 - госпитализированы, из них 15 детей, три человека - на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно. Всего за медицинской помощью обратился 71 человек.
  • 8 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что каждой семье, которая потеряла дом в результате лесных пожаров в Луганской области, будет выделено 300 000 грн.
  • Полиция рассматривает три версии причин возникновения лесных пожаров в Луганской области - неосторожное обращение с огнем, возгорание из-за погодных условий, умышленный поджог.

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Наталия Софиенко
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