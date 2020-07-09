Пожары в Луганской области. Опубликовано видео вероятного поджога
Армейский волонтер Роман Доник показал видео, на котором неизвестные на автомобиле поджигают скошенное поле якобы в Луганской области
Появилось видео, на котором видно, как неизвестные на машине поджигают скошенное поле якобы в Луганской области. Ролик, снятый с дрона, обнародовал в Facebook волонтер Роман Доник.
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По словам волонтера, поле находится в Луганской области. Но, связан ли этот поджог с лесными пожарами в Новоайдарском и Северодонецком районах, достоверно не известно.
На кадрах видно, как по полю ездит автомобиль, из окна которого человек выливает и поджигает топливо, в результате чего начинается пожар.
Власти еще не комментировали видео. Однако ранее сообщалось, что одна из официальных версий возникновения пожаров - умышленный поджог.
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