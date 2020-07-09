Пожары в Луганской области. Опубликовано видео вероятного поджога

Армейский волонтер Роман Доник показал видео, на котором неизвестные на автомобиле поджигают скошенное поле якобы в Луганской области

Появилось видео, на котором видно, как неизвестные на машине поджигают скошенное поле якобы в Луганской области. Ролик, снятый с дрона, обнародовал в Facebook волонтер Роман Доник.

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По словам волонтера, поле находится в Луганской области. Но, связан ли этот поджог с лесными пожарами в Новоайдарском и Северодонецком районах, достоверно не известно.

На кадрах видно, как по полю ездит автомобиль, из окна которого человек выливает и поджигает топливо, в результате чего начинается пожар.

Власти еще не комментировали видео. Однако ранее сообщалось, что одна из официальных версий возникновения пожаров - умышленный поджог.

7 июля сообщалось, что в Новоайдарском районе Луганской области горят леса.

По уточненным данным, погибли пять человек , 34 - госпитализированы, из них 15 детей, три человека - на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно. Всего за медицинской помощью обратился 71 человек.

8 июля президент Владимир Зеленский сообщил , что каждой семье, которая потеряла дом в результате лесных пожаров в Луганской области, будет выделено 300 000 грн.

Полиция рассматривает три версии причин возникновения лесных пожаров в Луганской области - неосторожное обращение с огнем, возгорание из-за погодных условий, умышленный поджог

Наталия Софиенко

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