Лесные пожары в Луганской области: что известно на 12:30

По данным Луганской ОГА, глубоко в лесу остались участки, где есть еще задымление и тление

В Луганской области лесные пожары удастся погасить в ближайшие два дня. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в эфире телеканала Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пожар локализовали, на открытых участках нет огня сейчас", - отметил Гайдай.

По его словам, к ликвидации последствий привлечены более 1000 спасателей и около 200 единиц техники, все работают по четко утвержденному плану.

"Глубоко в лесу остались участки, где есть задымление и тление, но это не так опасно, как было позавчера", - уточнил Гайдай.

Сегодня на заседании комиссии будут присутствовать представители лесного хозяйства, полиции и руководитель ГСЧС.

"Мы планируем проговорить вопрос технический по тушению огня и вопрос финансовой компенсации, которую вчера с президентом проговорили", - сказал Гайдай.

В пресс-службе Луганской ОГА сообщили, что ликвидация пожара осложняется порывистым ветром 7-9 м/с.

По уточненным данным, погибли пять человек, 34 - госпитализированы, из них 15 детей, три человека - на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно. Всего за медицинской помощью обратился 71 человек.

8 июля президент Владимир Зеленский сообщил , что каждой семье, которая потеряла дом в результате лесных пожаров в Луганской области, будет выделено 300 000 грн.

Полиция рассматривает три версии причин возникновения лесных пожаров в Луганской области - неосторожное обращение с огнем, возгорание из-за погодных условий, умышленный поджог

Читайте также: Масштабные пожары в Луганской области: что известно на утро - фото, видео

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.