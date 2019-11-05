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Стрельба на трассе. У бизнесменов неизвестные украли 12 млн грн

Стрельба на трассе. У бизнесменов неизвестные украли 12 млн грн - Фото
Фото: facebook.com/roadchroniclesod
05.11.2019, 10:37

По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет

Вчера, 4 ноября, неизвестные украли на трассе Одесса-Киев 12 млн грн у предпринимателей из Полтавы. Об этом сегодня LIGA.net сообщили пресс-службе полиции Одесской области.

В пресс-службе подчеркнули, что больше никаких подробностей сообщать не будут. "Дождитесь информации на сайте", - отметили в ведомстве.

По информации Думской, инцидент произошел возле кафе "Родничок" Беляевского района.

Источник в полиции уточнил, что трое мужчин из Полтавы везли в Одессу крупную сумму наличными, которую планировали потратить на приобретение разных товаров, в том числе на Седьмом километре.

"Остановились у "Родничка", чтобы пообедать. Тут подъехал синий микроавтобус Мерседес, из которого выскочили трое молодчиков. Один выстрелил из пистолета в воздух. Затем они вывели бизнесменов, заставили их показать, где сумки с деньгами, забрали их, порезали шины авто, после чего скрылись", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В области объявили планы Перехват и Сирена.

  • 19 ноября сообщалось, что у инкассаторов в Ирпене похитили не 1,8 млн грн.
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полиция стрельба ограбление одесса-киев 12 млн грн
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