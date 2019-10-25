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Суд Житомира арестовал подозреваемую в работе на боевиков

Суд Житомира арестовал подозреваемую в работе на боевиков - Фото
Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)
25.10.2019, 23:25

Уроженку Донецкой области заподозрили в передаче информации террористам на оккупированной территории

В Житомире суд избрал меру пресечения женщине, которую прокуратура подозревает в содействии боевикам террористической организации ДНР. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как утверждает сторона обвинения, уроженка Донецкой области с апреля текущего года якобы собирала и передавала боевикам информацию о дислокации и перемещении украинских военных, участвовавших в боевых действиях на Донбассе. Сегодня Королевский суд города принял решение о ее аресте на два месяца без права внесения залога.

Досудебное расследование дела против нее продолжается, его ведет Служба безопасности Украины.

  • Как сообщалось, СБУ вывела с оккупированной территории "языка" боевиков.

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