Годы плена. Женщина узнала мужа по "допросу" боевиками ДНР: видео

Переселенка из оккупированного Донецка Светлана Тимофеева узнала своего мужа по видео "допроса", опубликованного боевиками ДНР. Об этом идет речь в сюжете Радио Свобода.

До начала агрессии РФ на Донбассе семья жила в Донецке. В конце 2017 года террористы ДНР, утверждает женщина, похитили ее мужа. "Мне были угроза сразу на второй день. Позвонили и сказали, чтобы я приготовила $20000. Иначе мужа увижу по кускам", - рассказала она.

Вскоре женщина выяснила, что ее муж находится на одной из баз боевиков на заброшенном заводе, а обвиняют его в "шпионаже". Позже она увидела мужа на видео, опубликованном террористами, где он признается якобы в "шпионаже". Адвокаты мужчины говорят, что это признание выбито силой, а на видео он показан исхудавшим и со шрамами на лице. Александра Тимофеева на оккупированном Донбассе "приговорили" к 14 годам тюрьмы.

Женщина добавила, что проживая в Донецке во время оккупации, видела там российские войска.

12 октября глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что Украина хочет обменять три группы людей.

15 октября боевики ЛНР "приговорили" украинку к 14 годам заключения по обвинению в "шпионаже".

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