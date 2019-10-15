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Боевики в Донбассе "приговорили" украинку к 14 годам заключения

Боевики в Донбассе "приговорили" украинку к 14 годам заключения - Фото
Тюремный забор (иллюстративное фото - pixabay.com)
15.10.2019, 21:09

Террористы обвинили жительницу Луганской области в "шпионаже"

На оккупированной территории Луганской области боевики схватили украинку и "приговорили" ее к 14 годам тюремного заключения за "шпионаж". Об этом террористы сообщили на своих информресурсах.

Боевики обвинили украинку в приобретении технических средств, предназначенных для шпионажа. Она якобы собирала информацию о разных незаконных вооруженных формированиях боевиков.

Террористы утверждают, что жительницу Луганской области завербовала Служба безопасности, когда она находилась на подконтрольной украинской власти территории.

Отмечается, что украинку уже отправили в место лишения свободы.

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луганская область боевики политзаключенные
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