Боевики в Донбассе "приговорили" украинку к 14 годам заключения

На оккупированной территории Луганской области боевики схватили украинку и "приговорили" ее к 14 годам тюремного заключения за "шпионаж". Об этом террористы сообщили на своих информресурсах.
Боевики обвинили украинку в приобретении технических средств, предназначенных для шпионажа. Она якобы собирала информацию о разных незаконных вооруженных формированиях боевиков.
Террористы утверждают, что жительницу Луганской области завербовала Служба безопасности, когда она находилась на подконтрольной украинской власти территории.
Отмечается, что украинку уже отправили в место лишения свободы.
Читайте также: Крым. Оккупанты арестовали украинца за "терроризм" - видео