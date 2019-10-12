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Пристайко: Украина хочет обменять три группы людей

Пристайко: Украина хочет обменять три группы людей - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
12.10.2019, 17:55

Даты и сколько людей планируется обменять, глава МИД не сообщает

В очередном обмене пленными, который готовится в данный момент, могут участвовать три группы людей, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о пленных в Донбассе или тех, кто находится в Крыму или России, Пристайко сказал: "Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей... Скажем так, три группы людей, которые мы хотим обменять".

Глава МИД отказался назвать дату обмена и сколько людей планируется обменять, но подчеркнул, что процесс находится в решающей стадии. Также он подтвердил, что приговоры, которые в последние дни выносились как на подконтрольных Украине территориях, так и в Луганске и Донецке, являются необходимой частью процесса обмена.

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