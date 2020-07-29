Суд оштрафовал мужчину на 17 000 грн за посещение супермаркета без маски
Карантин мужчина нарушил еще 24 апреля
В Полтавской области суд оштрафовал мужчину, который в кременчугском "АТБ" находился без средств индивидуальной защиты. Соответствующее постановление вынес Крюковский районный суд, сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.
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Карантин мужчина нарушил еще 24 апреля. В 1:10 он находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты.
Суд решил, что посетитель магазина совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Теперь мужчина должен заплатить 17 000 штрафа.
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- Минздрав надеется на скорое принятие Радой законопроекта, который устанавливает штрафы за неношение медмасок в общественных местах и транспорте.
- Кабмин предусматривает штрафы за отсутствие медицинской маски в общественных местах для украинцев 170-255 грн, для владельцев заведений, в которых нарушают правила карантина, 3400-5100 грн.
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