Суд оштрафовал мужчину на 17 000 грн за посещение супермаркета без маски

Карантин мужчина нарушил еще 24 апреля

В Полтавской области суд оштрафовал мужчину, который в кременчугском "АТБ" находился без средств индивидуальной защиты. Соответствующее постановление вынес Крюковский районный суд, сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Карантин мужчина нарушил еще 24 апреля. В 1:10 он находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты.

Суд решил, что посетитель магазина совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь мужчина должен заплатить 17 000 штрафа.

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Минздрав надеется на скорое принятие Радой законопроекта, который устанавливает штрафы за неношение медмасок в общественных местах и транспорте.

Кабмин предусматривает штрафы за отсутствие медицинской маски в общественных местах для украинцев 170-255 грн, для владельцев заведений, в которых нарушают правила карантина, 3400-5100 грн.

Наталия Софиенко

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