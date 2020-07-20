Если во Франции увидят без маски в закрытом общественном месте, готовьте €135

Многие туристические объекты Франции сделали маски обязательными для сотрудников и посетителей. С 20 июля нарушителей режима ждет крупный штраф

С сегодняшнего дня, 20 июля, во Франции будут штрафовать за появление без маски в общественном месте. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, пишет Радио Свобода.

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Нарушителям грозит штраф в размере 135 евро (более 4000 грн, – ред).

Маски сделали обязательными для закрытых общественных пространств (транспорт, магазины, офисы и прочее), так как страна не хочет пережить еще одну сильнейшую вспышку этой инфекции, как было в марте/апреле, пояснил глава французского правительства.

По словам главы Минздрава страны Оливье Верана, правила социального дистанцирования и тестирования по-прежнему актуальны, как и ношение масок в местах скопления людей, где риск заразить/заразиться резко возрастает.

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Источник напомнил, что во Франции в общественном транспорте масочный режим действует с начала пандемии, но магазины и другие общественные пространства до сих пор могли сами решать, нужны ли маски для сотрудников и посетителей.

Во Франции от вспышки нового коронавируса умерли более 30 000 человек. Страна по этому показателю - на третьем месте в Европе после Британии и Италии.

Евгений Пилипенко

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