COVID-19. В аэропортах Франции будут тестировать всех из стран "красной зоны"

Планируется ежедневно проводить около 2 000 тестов

В ближайшие дни во французских аэропортах появятся экспресс-тесты на COVID-19 для прибывающих из стран "красной зоны". Об этом вчера заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, передает RFI.

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В правительстве отметили, что все тестирования будут осуществляться при условии добровольного согласия туристов.

Предусмотрены ли в случае отказа от теста запрет на въезд или обязательный карантин, власти не уточняют. Также тест можно будет не делать при наличии справки о прохождении теста в стране вылета.

Экспресс-тесты еще находятся на этапе одобрения в министерстве здравоохранения. Планируется ежедневно проводить около 2 000 тестов.

О запуске во Франции производства новых экспресс-тестов EasyCov стало известно в конце мая, но в открытую продажу они пока так и не поступили. Новый тест может проводиться вне специализированных лабораторий на основе анализа взятой с языка слюны пациента. Получение результата занимает меньше часа.

Украинцы, которые вернулись из государств "красной" зоны должны в страну должны пройти 14-дневную самоизоляцию, установив приложение на своем мобильном телефоне Дій вдома, а в случае нежелания прохождения самоизоляции, нужно предоставить негативный ПЦР-тест на COVID-19.

По последним данным, Франция занимает 18-е место по количеству больных коронавирусом, в стране заразились 170 752 человека, 30 004 умерли, 78 388 выздоровели.

7 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что у краинцы могут въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса.

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Арина Толина

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