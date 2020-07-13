COVID-19 и туризм. Чехи начали завозить инфекцию из отпусков за границей

По данным Минздрава Чехии, речь идет в основном о трех странах - это Хорватия, Болгария, Греция

В Чехии зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 туристов, которые вернулись домой из поездок за рубеж. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех, сообщает Aroundprague.cz.

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"Да, мы уже зарегистрировали первые случаи заражения людей, которые вернулись из отпуска. Но пока это действительно единицы, а не десятки случаев", - отметил Войтех.

Министр здравоохранения уточнил, что в основном эти три страны - Хорватия, Болгария и Греция.

"Люди должны быть бдительными и следить за текущей эпидемиологической ситуацией в каждой стране, включая местные вспышки. Если кто-то все еще предпочитает посещать зарубежные направления, такие как Хорватия, Греция, Болгария и другие страны, популярные в Чешской Республике, необходимо учитывать этот риск и защищать себя превентивно", - подчеркнул Войтех.

Он добавил, что важно выбирать места, где нет толп, соблюдать дистанцию, носить маски и антисептики.

Войтех отрицает, что в настоящее время готовятся какие-либо новые меры для туристов, возвращающихся из Хорватии, Болгарии и Греции.

По данным на утро 13 июля, Чехия занимает 66-е место по количеству заболевших в мире, инфицированы 13 174 человек, 8247 выздоровели, умерли 352.

За прошедшие сутки, 12 июля, в мире зафиксировали по меньшей мере 230 370 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.

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Арина Толина

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