Тест на COVID-19 или самоизоляция. Хорватия назвала условия въезда для туристов

При отсутствии свежих тестов на коронавирус с отрицательным результатом 14-дневная самоизоляция будет обязательным условием для въезда в страну

Институт охраны здоровья Хорватии принял решение, что туристы, въезжающие в страну из третьих государств, должны пройти 14-дневную самоизоляцию или предъявить свежий ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Хорватии Василий Кирилич. Аналогичная информация появилась и в Facebook посольства Украины в Хорватии.

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Решение касается всех туристов из третьих стран, в том числе из Украины, а также тех, кто приезжает в Хорватию по личным неотложным обстоятельствам (например, тех, кто владеет там недвижимостью).

При этом, чтобы не проходить 14-дневную самоизоляцию, туристы должны приезжать в страну с уже сделанным (не позднее, чем за 48 часов до прибытия на границу) отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. А вот для тех, кто приезжает по личным делам, с не туристической целью, обязательная двухнедельная изоляция может быть сокращена до семи дней, если приехавший на седьмой день сдаст тест на коронавирус и тот окажется отрицательным.

В посольстве подчеркнули, что для тех, кто сможет въехать в страну без прохождения самоизоляции, будут все равно установлены некоторые ограничения. В частности, если поездка носит деловой характер, то выходить из дома можно будет только по рабочим вопросам. Кроме того, каждое утро нужно будет мерить температуру, избегать массовых собраний, ходить по улицам только в маске и пользоваться бесконтактными способами оплаты.

Как отмечают в комментариях пользователи, скорее всего, это означает, что украинцы не смогут при въезде в Хорватию обойтись без вынужденной самоизоляции, так как зачастую сроки получения результатов ПЦР-тестов на коронавирус составляют два-три дня.

28 мая Хорватия открыла границы для туристов из десяти стран: Украины в списке не было.

1 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, какие страны открыли границы для украинцев. По его словам, в этом списке оказалась и Хорватия, для въезда в которую необходимо подтверждение бронирования отеля.

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Дарья Мостовая

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