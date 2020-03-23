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23.03.2020, 09:34

В Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствий

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В Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствий
В Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствий
В Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствийВ Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствий

Несмотря на многочисленные разрушенные фасады, о погибших в Хорватии не сообщается, но одна девушка находится в реанимации

Вчера утром, 22 марта, Хорватию сотрясли два подземных толчка магнитудой 5.1 и 5.3 по шкале Рихтера, которые стали самыми сильными для страны за последние 140 лет. Эпицентр - в трех километрах на юго-запад от поселка Кашина, то есть почти в столице Загребе. Очаг залегания - на глубине около 10 км.

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Погибших не зафиксировано, хотя одну девушку нашли под завалами без признаков жизни: она в реанимации. Количество раненых - около 20 человек.

Как видно на фото, произошло обрушение некоторых фасадов, из-за чего пострадали припаркованные у стен зданий автомобили. Также, пишут местные СМИ, частично не выдержали толчков старинные здания в историческом центре Загреба.

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Из-за пандемии коронавируса власти призывают выбежавших из домов людей не собираться в группы больше пяти человек и находиться на расстоянии друг от друга не менее двух метров.

Фото: ЕРА

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Теги: Загреб, землетрясение, стихия, хорватия, Кашина
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