В Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствий

Вчера утром, 22 марта, Хорватию сотрясли два подземных толчка магнитудой 5.1 и 5.3 по шкале Рихтера, которые стали самыми сильными для страны за последние 140 лет. Эпицентр - в трех километрах на юго-запад от поселка Кашина, то есть почти в столице Загребе. Очаг залегания - на глубине около 10 км.

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Погибших не зафиксировано, хотя одну девушку нашли под завалами без признаков жизни: она в реанимации. Количество раненых - около 20 человек.

Как видно на фото, произошло обрушение некоторых фасадов, из-за чего пострадали припаркованные у стен зданий автомобили. Также, пишут местные СМИ, частично не выдержали толчков старинные здания в историческом центре Загреба.

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Из-за пандемии коронавируса власти призывают выбежавших из домов людей не собираться в группы больше пяти человек и находиться на расстоянии друг от друга не менее двух метров.

6 января 2020 года землетрясение в Пуэрто-Рико уничтожило одну из туристических достопримечательностей этого островного государства - каменную арку Пунта Вентана.

В конце февраля в небе над Хорватией взорвался метеор: видео.

Фото: ЕРА