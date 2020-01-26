Землетрясение в Турции. Число жертв резко возросло - фоторепортаж

Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 35 человек. Об этом говорится в сообщении управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Анадолу.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек. Согласно информации ведомства, за медицинской помощью обратились 1547 человек.

Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести.

"Вслед за землетрясением зафиксированы 599 афтершоков", - отмечается в сообщении.

Фото: EPA