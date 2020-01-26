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26.01.2020, 13:08

Землетрясение в Турции. Число жертв резко возросло - фоторепортаж

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Землетрясение в Турции. Число жертв резко возросло - фоторепортажЗемлетрясение в Турции. Число жертв резко возросло - фоторепортаж
Землетрясение в Турции. Число жертв резко возросло - фоторепортажЗемлетрясение в Турции. Число жертв резко возросло - фоторепортаж
Землетрясение в Турции. Число жертв резко возросло - фоторепортажЗемлетрясение в Турции. Число жертв резко возросло - фоторепортаж

За медицинской помощью обратились 1547 человек, из-под завалов живыми достали 45 человек

Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 35 человек. Об этом говорится в сообщении управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Анадолу.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек. Согласно информации ведомства, за медицинской помощью обратились 1547 человек.

Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести.

"Вслед за землетрясением зафиксированы 599 афтершоков", - отмечается в сообщении.

Фото: EPA

  • По меньшей мере 20 человек погибли и около 1015 получили ранения в результате мощного землетрясения на востоке Турции, которое произошло вечером 24 января.
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Теги: землетрясение, Турция, фото
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