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В столице Хорватии произошло два землетрясения за день: фото

В столице Хорватии произошло два землетрясения за день: фото - Фото
Землетрясение в Загребе (Фото: EPA)
22.03.2020, 16:24

В Загребе утром произошло два землетрясения, эпицентр находился в 10 километрах от столицы Хорватии

Около половины седьмого утра в столице Хорватии Загребе 22 марта произошло землетрясение магнитудой 5,3, второй толчок зарегистрировали через полчаса. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 10 километрах от Загреба.

Землетрясение в Загребе (Хорватия) (Фото: EPA)

По последним данным, пострадал ребенок – девочка 2004 года рождения, она в больнице в критическом состоянии. Утром появилась информация о гибели 15-летнего подростка, вскоре она была опровергнута. По состоянию на 15:30 по киевскому времени в результате землетрясения смертельных случаев не зарегистрировано, однако несколько человек тяжело травмированы.

Сообщается, что повреждено много зданий и автомобилей, некоторые части города временно обесточены, прекращено водоснабжение. Среди прочего, повреждена башня кафедрального собора в центре города.

Землетрясение в Загребе (Хорватия) (Фото: EPA)

Пожарные спасают людей, которые из-за завалов не в состоянии покинуть квартиры. Из нескольких больниц эвакуировали больных.

Президент Хорватии Зоран Миланович созвал на совещание спикера парламента, председателя правительства, мэра столицы и руководителей соответствующих служб.

Землетрясение в Загребе (Хорватия) (Фото: EPA)

  • 31 января в восточной Румынии на границе с Украиной и Молдовой произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Медведева Наталия
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