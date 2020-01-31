В Румынии произошло землетрясение

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В восточной Румынии на границе с Украиной и Молдовой произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Novinite.

"Землетрясение было зарегистрировано в регионе Вранча в 03:26", - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 140 километров. Информации о жертвах или материальном ущербе не поступало.

Отмечается, что землетрясение ощущалось по всей Румынии, Молдове, Украине и некоторых частях северо-восточной Болгарии - Русе, Шумен, Велико Тырново.

По информации Думской, жители Одессы и области ощутили толчки землетрясения.

24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в городке Сивридже в провинции Элязыг.

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