В Румынии произошло землетрясение

В восточной Румынии на границе с Украиной и Молдовой произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Novinite.
"Землетрясение было зарегистрировано в регионе Вранча в 03:26", - говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 140 километров. Информации о жертвах или материальном ущербе не поступало.
Отмечается, что землетрясение ощущалось по всей Румынии, Молдове, Украине и некоторых частях северо-восточной Болгарии - Русе, Шумен, Велико Тырново.
По информации Думской, жители Одессы и области ощутили толчки землетрясения.
Читайте также: Мощное землетрясение в Турции. Число погибших возросло до 38