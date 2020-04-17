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Макрон: Эта пандемия – шок и экзистенциальное событие для человечества

Макрон: Эта пандемия – шок и экзистенциальное событие для человечества - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin/EPA)
17.04.2020, 10:54

Одним из последствий глобального коронавирусного кризиса будет изменение характера глобализации, считает французский президент

Нынешний кризис из-за пандемии коронавируса – "сильнейший антропологический шок" и "экзистенциальное событие для человечества", которое изменит характер глобализации и структуру международного капитализма. Так считает французский президент Эмманюэль Макрон, которого цитирует газета Financial Times.

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"Мы остановили половину планеты, чтобы спасти жизни: в нашей истории нет таких прецедентов", - подчеркнул он.

По словам президента Франции, сейчас в Европе "наступает момент истины": скоро выяснится, говорит он, ЕС - "политический проект или просто рыночный". Макрон ратует за солидарность и политические, основанные на гуманизме, решения в кризисные времена.

Он также не загадывает наперед: "Я не знаю, находимся ли мы в начале или в середине этого кризиса, никто этого не знает".

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По мнению Макрона, несмотря на все плюсы глобализации ("впечатление, что границ больше нет", ускорение товарооборота, падение Берлинской стены, "сотни миллионов людей избавлены от нищеты" и прочее), она усилила неравенство в развитых странах.

"И было ясно, что такого рода глобализация подходит к концу своего цикла, она подрывала демократию", - сказал он.

Кроме того, отметил французский лидер, прежние вспышки инфекций для людей на Западе "казались очень далекими, потому что останавливались в Азии". Но теперь, по его мнению, этот стресс позитивно отразится на борьбе за устойчивость климата: "Эти риски сейчас кажутся очень далекими, затрагивающими Африку и Тихий океан, но когда оно добирается до тебя, наступает время пробуждения".

Евгений Пилипенко
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