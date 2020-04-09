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Итальянский премьер опасается провала Евросоюза из-за коронавирусного кризиса

Итальянский премьер опасается провала Евросоюза из-за коронавирусного кризиса - Фото
Джузеппе Конте (фото - ЕРА)
09.04.2020, 13:34

По мнению главы правительства Италии, нынешний кризис – "самое большое испытание со Второй мировой войны", а лидерам ЕС "предстоит встреча с историей"

Евросоюз "рискует потерпеть неудачу" из-за коронавирусного кризиса. Так считает премьер-министр Италии Джузеппе Конте, о чем сказал агентству BBC News.

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Италия и некоторые другие страны ЕС пытаются протолкнуть идею выпуска так называемых "коронавирусных бондов", которые помогут погасить все страны ЕС. Нидерланды выступили против.

"Если мы не воспользуемся возможностью вдохнуть новую жизнь в европейский проект, риск провала будет реальным", – подчеркнул Конте.

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Сейчас динамика заболеваемости COVID-19 в Италии, чрезвычайно сильно пострадавшей от коронавируса, медленно, но замедляется. По последним данным, число случаев увеличилось с прошлого дня всего чуть более, чем на 1%. Две недели назад рост был около 7%. Число умерших также идет на убыль: с 919 человек две недели назад до 542 смертей за последние 24 часа.

Премьер Италии защищает то, как власти вводили карантин: "Если бы я предложил ограничить конституционные права сразу же, когда появились первые кластеры заболевших, меня бы приняли за сумасшедшего".

По словам Конте, если медики дадут добро, то некоторые карантинные меры начнут ослаблять "уже к концу этого месяца".

  • Осенью 2019 года президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН встретился с Конте и обсудил дело осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива. Ситуация с той поры не продвинулась.
  • Конте выступает за снятие или хотя бы ослабление санкций ЕС против России.

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Евгений Пилипенко
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