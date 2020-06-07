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135 евро за окурок. Во Франции хотят увеличить штрафы за разбрасывание мусора

135 евро за окурок. Во Франции хотят увеличить штрафы за разбрасывание мусора - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
07.06.2020, 21:20

Предложение по штрафам рассмотрят уже в июне - если его утвердят, то максимальный штраф может составить 750 евро

Во Франции хотят увеличить размер штрафов за выкидывание окурков и прочего мусора мимо урн. Скоро любителям мусорить на улице придется платить от 135 евро и выше. Об этом сообщает местная радиостанция RFI, ссылаясь на госсекретаря Министерства экологии Франции Брюн Пуарсон.

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Причем 135 евро - это минимальный штраф. Если нарушение будет более серьезным, с составлением протокола, то оштрафовать могут и на 375, и на 750 евро, передает источник. Сейчас штраф за разбрасывание мусора и окурков в общественных местах составляет 6 евро.

Причиной такой инициативы стало резкое увеличение на улице бытового мусора, особенно защитных масок и перчаток. После послаблений в карантине многие стали выкидывать их прямо на проезжую часть.

Ожидается, что предложение по увеличению штрафов будет рассмотрено правительством страны уже в июне, как часть государственной экономической программы, запущенной в 2018 году.

  • В апреле Еврокомиссия опубликовала директивы по обращению с мусором от зараженных коронавирусом.
  • 7 мая в Киевской горадминстрации объяснили, как нужно утилизировать маски: складывать в отдельные пакеты и выбрасывать только в мусорные баки.

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Дарья Мостовая
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