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Брюссель призвал сортировать мусор зараженных COVID-19

Брюссель призвал сортировать мусор зараженных COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
15.04.2020, 08:20

Еврокомиссия опубликовала директивы по обращению с мусором

Мусор, возникающий в ходе жизнедеятельности зараженных коронавирусом пациентов, следует складывать в отдельные мешки, которые обязательно должны быть завязаны. Это следует из директивы Еврокомиссии по обращению с мусором в связи с пандемией коронавируса, передает DW.

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"Использованную защитную одежду, маски и перчатки следует также выбрасывать в отдельный мусорный пакет. Если мусорные мешки плотно закрыты, их можно выбрасывать с обычным мусором", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия отмечает, что компании, занимающиеся вывозом и переработкой отходов, переживают в эпоху эпидемии непростые времена: на недостаток персонала накладывается увеличение "медицинского" мусора.

Регулярный вывоз отходов чрезвычайно важен для борьбы с эпидемией - равно как и сортировка мусора.

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Министерство окружающей среды Германии призвало жителей страны постараться уменьшить количество мусора и тщательно отнестись к его сортировке. Фирмы, занимающиеся его вывозом в Германии, жалуются в этот период на недостаток защитных костюмов и дезинфицирующих средств.

  • 9 апреля сообщалось, что Европейский Союз выделит всего более €20 млрд на помощь странам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

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Арина Толина
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ЕС сортировка мусора коронавирус
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