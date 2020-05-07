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Коронавирус. Украинцам объяснили, как нужно утилизировать использованные маски

Коронавирус. Украинцам объяснили, как нужно утилизировать использованные маски - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
07.05.2020, 15:15

В КГГА говорят, что использованные маски и перчатки нельзя выбрасывать на улицу, а только в отдельных пакетах в мусорные баки

Использованные медицинские маски и перчатки надо складывать в отдельные пакеты и выбрасывать только в мусорные баки. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге.

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"Что касается одноразовых масок и перчаток, которыми пользуются жители города: назвать их медицинскими отходами нельзя, но и выбрасывать просто так на улицу - тоже нельзя. Это, прежде всего, наносит вред экологии. Использованные маски и перчатки надо складывать в отдельные пакеты и выбрасывать только в мусорные баки", - отметил Кличко.

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По его словам, далее при сортировке эти пакеты отбирают для последующего сжигания. Он добавил, что отходы сжигают при температуре 800-1000 градусов Цельсия.

  • 17 апреля Всемирная организация здравоохранения сообщала, что тканевые маски, в том числе марлевые и хлопчатобумажные, не рекомендуется применять "ни при каких обстоятельствах".

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Арина Толина
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