Суд вынес приговор уроженцу РФ за попытку совершить теракт: фото

Задержание подозреваемого в Запорожье (Фото: СБУ)

В Запорожье суд вынес приговор уроженцу России, жителю Донецкой области, которого обвинили в попытке совершения террористического акта. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина был завербован террористами в Донбассе и прошел там подготовку в учебном центре. После, утверждают в СБУ, он получил задание совершить теракт. "Для его выполнения наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью почти полтора килограмма пластида. Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра", - пояснили в спецслужбе.

В СБУ уточняют, что взрыв должен был привести к большим жертвам и дестабилизации ситуации в регионе. Подозреваемого задержали недалеко от места запланированного теракта - сразу после попытки инициировать взрыв. Сообщается, что задержанный признал свою вину.

В итоге суд назначил ему пятилетний срок лишения свободы.

Ранее с уд вынес заочный приговор боевику "Востока" из Житомира.

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