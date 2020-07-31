Супруги посадили на цепь пенсионера, за которым взялись присматривать - полиция

Разоблачить горе-опекунов удалось благодаря видео в интернете

В Еланецком районе Николаевской области полиция освободила 75-летнего мужчину, которого держали на цепи во дворе. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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75-летнего мужчину 10 лет назад взяла ухаживать супружеская пара. Разоблачить горе-опекунов удалось благодаря видео в интернете. На нем председатель одного из сельских советов увидела знакомого мужчину с цепями на ногах. Женщина обратилась в полицию, так как узнала в старике местного жителя.

Следователи квалифицировали происшествие по ч. 2 ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека). Опекунам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Сейчас мужчина освобожден. Продолжается следствие.

2 июня в Луганской области мать приковала дочь-подростка на цепь в целях воспитания.

Наталия Софиенко

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