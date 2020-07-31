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Супруги посадили на цепь пенсионера, за которым взялись присматривать - полиция

31.07.2020, 10:54
Супруги посадили на цепь пенсионера, за которым взялись присматривать - полиция - Фото
Иллюстративное фото: George Lazurenko/flickr Нацполиции

Разоблачить горе-опекунов удалось благодаря видео в интернете

В Еланецком районе Николаевской области полиция освободила 75-летнего мужчину, которого держали на цепи во дворе. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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75-летнего мужчину 10 лет назад взяла ухаживать супружеская пара. Разоблачить горе-опекунов удалось благодаря видео в интернете. На нем председатель одного из сельских советов увидела знакомого мужчину с цепями на ногах. Женщина обратилась в полицию, так как узнала в старике местного жителя.

Следователи квалифицировали происшествие по ч. 2 ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека). Опекунам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Сейчас мужчина освобожден. Продолжается следствие.

Наталия Софиенко
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