Светловодск: облсовет просит установить чрезвычайную ситуацию

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Депутаты Кировоградского облсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету министров с просьбой установить в Светловодске чрезвычайную ситуацию техногенного характера. Соответствующее обращение они приняли на сессии облсовета.

Один из депутатов зачитал письмо за подписью более 1000 жителей, где они описывают сложившуюся ситуацию в городе - не работает центральное отопление при запрете устанавливать индивидуальное, невозможность учебы детей в школах и посещения детсадов из-за низкой температуры в помещениях.

Депутаты просят президента и Кабмин способствовать решению проблемы с теплоснабжением в городе и хотят, чтобы Минюст дал оценку ситуации в Светловодске. Также депутаты призвали руководство государства разобраться с законностью передачи предприятия Светловодскбыт в частную собственность и рассмотреть возможность возвращения в собственность города или области.

В результате прорывов сетей теплоснабжения в Светловодске без отопления остались 111 жилых домов и два дошкольных учебных заведения . 24 ноября выявили 13 мест прорывов трубопровода внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения. Были нарушены нормальные условия проживания почти 13 000 жителей. Позже глава облсовета заявил, что дома начали подключать к отоплению, но на данный момент опять произошло несколько прорывов на теплотрассе.

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