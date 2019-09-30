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Украина отправила в космос сигнал из 100 000 рисунков: фото

Украина отправила в космос сигнал из 100 000 рисунков: фото - Фото
Фото: Маркиян Лысейко/ukrinform
30.09.2019, 14:41

Рисунки "детских мечтаний" в течение года собирали во время всеукраинского арт-марафона #моядитячамрія

Из Национального центра космических исследований и связи в городе Золочев Львовской области в космос передали сигнал-послание со 100 000 рисунками, на которых изображены детские мечты. Об этом сообщает Укринформ.

Максим - 14 лет мечтает, чтобы на планете Земля и в Украине воцарился мир, его 10-летний тезка хочет стать пилотом Боинга и завести большого кота, 11-летняя София хочет, чтобы дети не болели, а 10-летняя Эрнеста - чтобы закончилась война в Украине.

Фото: Маркиян Лысейко/ukrinform

"Эти наивные, но и смелые мечты маленьких украинцев в центре закодировали и впервые в мировой практике отправили в космос. Световой сигнал будет лететь к "адресату" со скоростью света и преодолеет расстояние около 400 трлн километров. Достичь конечной цели он сможет через 41 световой год", - отмечается в сообщении.

Фото: Маркиян Лысейко/ukrinform

Детские рисунки год собирали во время всеукраинского арт-марафона #моядитячамрія в школах и больницах страны.

Как отметил руководитель центра Владимир Присяжный, внеземные цивилизации, если они существуют, смогут получить сигнал. Отслеживать, сколько прошел "луч мечтаний", можно по математическим расчетам.

Авторы идеи отметили, что сигнал не может повредить космическим аппаратам.

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дети космос фото рисунки #моядитячамрія
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