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Сюр. Под Одессой переименовали бюст Маркса, чтобы не сносить

Сюр. Под Одессой переименовали бюст Маркса, чтобы не сносить - Фото
Бюст Карла Маркса с подписью – Христо Ботев (Фото: Бессарабія.UA)
11.02.2020, 23:27

В Арцизе на памятнике Карлу Марксу поменяли именную табличку

В городе Арциз Одесской области местные власти переименовали бюст Карла Маркса, чтобы не сносить его в рамках декоммунизации. Об этом сообщает в Facebook южный отдел Украинского института нацпамяти.

Отмечается, что монумент теоретику коммунизма переименовали в бюст поэту-революционеру Христо Ботеву.

УИНП обратился к местной власти Одесской области с призывом завершить демонтаж памятников, бюстов большевистским вождям и другой символики тоталитарного режима.

"Отдельные местные советы формально относятся к выполнению закона о декоммунизации, надеясь на бесконтрольность со стороны государства. Однако ... теперь государственные органы будут более тщательно проверять его выполнение", - говорится в документе.

Сообщается, что к контролю привлечены Южный межрегиональный отдел УИНП, Одесская облгосадминистрация и правоохранительные органы, поскольку обнаружено саботаж вышеупомянутых законов в ряде населенных пунктов области.

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декоммунизация карл маркс Арциз
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