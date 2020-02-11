Сюр. Под Одессой переименовали бюст Маркса, чтобы не сносить

Бюст Карла Маркса с подписью – Христо Ботев (Фото: Бессарабія.UA)

В городе Арциз Одесской области местные власти переименовали бюст Карла Маркса, чтобы не сносить его в рамках декоммунизации. Об этом сообщает в Facebook южный отдел Украинского института нацпамяти.

Отмечается, что монумент теоретику коммунизма переименовали в бюст поэту-революционеру Христо Ботеву.

УИНП обратился к местной власти Одесской области с призывом завершить демонтаж памятников, бюстов большевистским вождям и другой символики тоталитарного режима.

"Отдельные местные советы формально относятся к выполнению закона о декоммунизации, надеясь на бесконтрольность со стороны государства. Однако ... теперь государственные органы будут более тщательно проверять его выполнение", - говорится в документе.

Сообщается, что к контролю привлечены Южный межрегиональный отдел УИНП, Одесская облгосадминистрация и правоохранительные органы, поскольку обнаружено саботаж вышеупомянутых законов в ряде населенных пунктов области.

7 февраля сообщалось, что в Киеве переименовали несколько библиотек.

Читайте также: Демонтировать щит СССР у Родины-матери дорого и опасно - Дробович