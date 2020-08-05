Торецк 5 дней живет без воды, ремонт обещают начать завтра - глава Донецкой ОВГА
По словам главы местной ОВГА, прорыв уже обнаружили, завтра должны начаться ремонтно-восстановительные работы
1 августа на водоводе Горловка - Торецк в "серой" зоне произошла авария, в результате которой Торецк остался без водоснабжения. Об этом написал в Facebook глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко. На сегодняшний день аварию не ликвидировали, местные жители живут без воды уже пятый день.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Местные СМИ пишут, что воду горожанам привозят спасатели, а военно-гражданская администрация Торецка составила составила график подвоза и раздачи воды на 5-6 августа.
Сегодня глава областной администрации разместил сообщение, что пиротехники ГСЧС и сотрудники компании Вода Донбасса "закончили обследование участка водовода в районе шахта Южная за границами пгт Южное Торецкого горсовета". Прорыв - трещина 1,2 х 0,05 м - находится на границе с временно неконтролируемой территорией, в труднодоступной для проезда техники местности.
Проведение ремонтно-восстановительных работ запланировано на 6 августа
- 1 августа Кириленко сообщил, что на водоводе Горловка - Торецк случился прорыв диаметром 90 см - для устранения аварии с 3 августа были получены гарантии тишины. Во время проведения ремонтных работ большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения.
Комментарии