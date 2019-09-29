Три года был в розыске. В Донбассе задержали злоумышленника: фото

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В Луганской области полицейские задержали мужчину, который находился в розыске и подозревается в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай в Facebook.

"51-летнего мужчину, которого три года разыскивали правоохранители Днепропетровской области, задержали в Лисичанске оперативники управления уголовного розыска совместно с бойцами батальона полиции особого назначения", - отметила Погукай.

Фото: facebook.com/csomvd

Она уточнила, задержание произошло во время проверки оперативной информации.

Мужчину передали полицейским Днепропетровской области.