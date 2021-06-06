Трое депутатов Харькова имеют недвижимость в Крыму, один из них купил ее в 2018-ом – ЧЕСНО

Трое депутатов Харьковского облсовета имеют недвижимость в оккупированном Россией Крыму, один из них приобрел ее в 2018 году. Об этом сообщает общественное движение ЧЕСНО на основе анализа деклараций харьковских депутатов.

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Как отмечается, депутат от Слуги народа Андрей Тымчук приобрел недвижимость в Крыму в 2018 году. Он задекларировал административное здание площадью 478 кв.м в Алуште.

Кроме того, жена Игоря Ариха из Блока Кернеса задекларировала помещение площадью 158 кв.м в Ялте.

Также сообщается, что однопартиец Ариха Владимир Тупицын тоже имеет в Ялте квартиру площадью 25 кв.м.

3 июня стало известно, что НАБУ расследует уголовное производство по факту возможного недекларирования народным депутатом, сопредседателем фракции Европейская солидарность Артуром Герасимовым виллы в Испании.

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Наталия Медведева

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