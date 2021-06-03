НАБУ открыло дело о вилле Герасимова в Испании. Депутат ее не задекларировал

Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследует уголовное производство по факту возможного недекларирования народным депутатом, сопредседателем фракции Европейская солидарность Артуром Герасимовым виллы в Испании. Об этом со ссылкой на комментарий НАБУ сообщает Радио Свобода.

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В конце апреля было обнародовано расследование Схем, согласно которому Герасимов с женой с 2013 года владеет двухэтажным домом в провинции Аликанте, но ни разу не упомянул о нем в отчетности.

"Детективы осуществляют досудебное расследование по фактам возможного недекларирования сведений народным депутатом. Соответствующие сведения были внесены в реестр досудебных расследований генеральным прокурором в начале мая, и сейчас следствие продолжается", – сказал пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

На уточнение, какие санкции предусмотрены в случае недекларирование имущества, она ответила: "Это может быть либо штраф в размере от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы, продолжительностью от 150 до 240 часов; или ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет".

Сегодня, 3 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект об ответственности за ложь в декларациях. Во время голосования в зале было внесено несколько поправок, которые позволят декларантам уклоняться от декларирования имущества членов семьи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ветирует этот закон, поскольку наказание за правонарушения, связанные с декларированием, должно быть пропорциональным и справедливым.

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Наталия Медведева

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