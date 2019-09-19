У Харькова появится новый бренд города

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В Харькове разрабатывают новый бренд города. Об этом вчера на заседании рабочей группы по разработке Стратегии развития города Харькова на 2020-2030 годы сообщил руководитель коммунального учреждения Офис реформ Михаил Лазарев, передает Status quo.

По его словам, в разработке примут участие харьковские компании, которые работают с местными и международными предприятиями и лучше всего представлены на рынке. Для создания бренда проведут различные исследования, разработают его философию и стратегию развития, чтобы продвигать бренд на территории города и страны.

"В основе коммуникации городской власти с жителями должен быть бренд - ценностное предложение того, что мы даем людям, инвесторам и туристам", - объяснил Лазарев.

Он привел пример, как формировались бренд города Порту, а также лого Амстердама и Гонконга.

По его словам, крупные города мира делали серьезные изменения в городской среде благодаря разработке целостного предложения для инвесторов, создания единой системы коммуникации.

"Вопрос осознания того, что такое Харьков, стоит самым первым, и мы должны будем на него ответить. Это серьезный процесс, к которому мы приглашаем присоединиться всех желающих. Мысль и идея каждого будут очень важны", - подчеркнул Лазарев.