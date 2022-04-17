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"Уже и разрушать почти нечего". Россияне уничтожают дома мирных в Луганской области: фото

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 08:19
Луганская область (Фото из Telegram Сергея Гайдая)

В Луганской области российские оккупанты продолжают обстреливать дома людей, хотя в некоторых районах "уже и разрушать почти нечего". Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Глава ОВА сообщил, что этой ночью под огнем россиян оказались новые районы Северодонецка.

"Там уже и разрушать почти нечего – большую часть жилищного фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают", – написал Гайдай.

Он сообщил, что в ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице, еще одна – поодаль. Информация о жертвах уточняется.

"Уже и разрушать почти нечего". Россияне уничтожают дома мирных в Луганской области: фото

Еще один дом россияне уничтожили в Новодружеске вчера вечером, владельца пожарные успели эвакуировать.

"Уже и разрушать почти нечего". Россияне уничтожают дома мирных в Луганской области: фото

Также Гайдай сообщил, что сегодня утром, 17 апреля, оккупанты ударили по Кременной из артиллерии. Есть по меньшей мере один раненый, он в больнице с повреждениями средней тяжести.

"Уже и разрушать почти нечего". Россияне уничтожают дома мирных в Луганской области: фото
  • В связи с ожидаемой попыткой масштабного прорыва оккупантов на Донбассе Гайдай неоднократно призывал жителей Луганской области эвакуироваться, пока есть такая возможность. Глава ОВА напоминает, что эвакуация происходит ежедневно.

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Оксана Житнюк
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оос луганская область северодонецк Сергей Гайдай Кременная
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