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Украинец купил себе турецкий БТР, но его отдали пограничникам: фото

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 11:17
Украинец купил себе турецкий БТР, но его отдали пограничникам: фото - Фото
Бронетранспортер (фото - Киевская таможня)

Киевская таможня передала пограничникам бронетранспортер, который частным образом ввезли из Турции в 2016 году, но не оформили из-за отсутствия документов у владельца. Об этом сказано в Facebook Киевской таможни.

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"Прототип командно-штабной машины марки TURKAR 2016 изготовления был ввезен из Турции в 2016 году и из-за отсутствия у владельца разрешительных документов сразу не был оформлен", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что бронетранспортер три года хранился на таможенном складе. По Таможенному кодексу срок хранения истек, а владелец для оформления машины в соответствующие органы так и не обратился.

В таможне бронетранспортер хранили на складе. По истечению законного срока он стал собственностью украинского государства.

БТР был передан Госпогранслужбе по распоряжению Кабинета министров.

Фото – Киевская таможня

Фото – Киевская таможня

Фото – Киевская таможня

Facebook/Киевская таможня
  • В  марте 2021 года Житомирский бронетанковый завод восстановил и передал ВСУ 26 бронемашин БМП 1АК.
  • В начале ноября Укроборонпром начал серийное изготовление корпусов для украинских бронированных машин БТР-4Е.
  • В декабре Госпогранслужба закупила 60 дронов общей стоимостью почти 50 миллионов гривень.

Читайте также: ГБР нашло похищенный в 2015 году в Краматорске бронетранспортер. Его вернут ВСУ

Яна Катасонова
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таможня госпогранслужба бронетранспортер бтр
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