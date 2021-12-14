Украинец купил себе турецкий БТР, но его отдали пограничникам: фото

Киевская таможня передала пограничникам бронетранспортер, который частным образом ввезли из Турции в 2016 году, но не оформили из-за отсутствия документов у владельца. Об этом сказано в Facebook Киевской таможни.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Прототип командно-штабной машины марки TURKAR 2016 изготовления был ввезен из Турции в 2016 году и из-за отсутствия у владельца разрешительных документов сразу не был оформлен", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что бронетранспортер три года хранился на таможенном складе. По Таможенному кодексу срок хранения истек, а владелец для оформления машины в соответствующие органы так и не обратился.

В таможне бронетранспортер хранили на складе. По истечению законного срока он стал собственностью украинского государства.

БТР был передан Госпогранслужбе по распоряжению Кабинета министров.

В марте 2021 года Житомирский бронетанковый завод восстановил и передал ВСУ 26 бронемашин БМП 1АК.

В начале ноября Укроборонпром начал серийное изготовление корпусов для украинских бронированных машин БТР-4Е.

В декабре Госпогранслужба закупила 60 дронов общей стоимостью почти 50 миллионов гривень.

Читайте также: ГБР нашло похищенный в 2015 году в Краматорске бронетранспортер. Его вернут ВСУ

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.